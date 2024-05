Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach im Schwarzwald) Zeugenaufruf nach Unfallflucht (03.05.2024)

Schonach (ots)

Auf der Kreisstraße 5751 ist es am Freitagnachmittag gegen 17:30 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Fahrer eines schwarzen Hondas mit R-Kennzeichen war auf der K5721 von Schönwald in Richtung Schonach unterwegs und fuhr in einer Kurve inmitten der Straße. Ein entgegenkommender 34-jähriger VW-Fahrer musste nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Hierbei streifte der VW-Fahrer eine Schutzplanke, wodurch an diesem ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstand. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setze der unbekannte Honda-Fahrer seine Fahrt in Richtung Schonach fort. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier St. Georgen, Tel. 07724/949500, entgegen.

