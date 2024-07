POL-KN: (Stockach, Wahlwies, Lkr. Konstanz) Telefonbetrüger aktiv - Polizei warnt!

Konstanz (ots) - Bei einem Unfall auf der Jahnstraße sind am Samstagnachmittag mehrere Autos beschädigt worden. Ein 83-Jähriger parkte auf Höhe der Hausnummer 23 am Fahrbahnrand ein, wobei er Gas und Bremse verwechselte und mit seinem Jaguar auf einen davorstehenden Peugeot auffuhr. Dieser schob sich in der Folge auf einen wiederum davor parkenden Skoda Fabia und ...

