POL-KN: (Konstanz) Rund 14.000 Euro Schaden bei Unfall auf der Reutestraße/Elberfeldstraße (12.07.2024)

Konstanz (ots) - Im Rahmen der Sommerkonzerte ist ein unbekannter Täter am Samstagabend zwischen 19 Uhr und 23 Uhr in ein Künstlerzelt auf dem Festplatz Klein Venedig in der Hafenstraße eingebrochen. Der Unbekannte kletterte über einen zur Absperrung aufgebauten Bauzaun und verschaffte sich anschließend gewaltsam Zutritt zu einem der Künstlerzelte aus dem er ...

