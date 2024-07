Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter bricht in Künstlerzelt ein (13.07.2024)

Konstanz (ots)

Im Rahmen der Sommerkonzerte ist ein unbekannter Täter am Samstagabend zwischen 19 Uhr und 23 Uhr in ein Künstlerzelt auf dem Festplatz Klein Venedig in der Hafenstraße eingebrochen. Der Unbekannte kletterte über einen zur Absperrung aufgebauten Bauzaun und verschaffte sich anschließend gewaltsam Zutritt zu einem der Künstlerzelte aus dem er schließlich einen Koffer und einen Rucksack entwendete. Die Höhe des entstandenen Schadens dürfte im Bereich mehrerer tausend Euro liegen.

Personen, die im Zeitraum zwischen 19 Uhr und 23 Uhr Verdächtiges im Bereich der Künstlerzelte beobachtet haben, oder die sonst Hinweise auf die Identität des unbekannten Täters geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

