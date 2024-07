Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen/Landkreis Tuttlingen) - 25-Jähriger schwebt nach Kollision im Begegnungsverkehr in Lebensgefahr (14.07.2024)

(Emmingen-Liptingen/Landkreis Tuttlingen) (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Sonntagnachmittag um kurz nach 14.00 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Liptingen und Glashütte gekommen. Der Lenker eines Audi befuhr die K 5932 von Glashütte in Richtung Liptingen. In einer leichten Rechtskurve kam er aus bislang noch unbekannter Ursache auf die Gegenspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden BMW eines 54-Jährigen. Durch die Kollision wurde der Audi abgewiesen und überschlug sich anschließend in der Wiese. Hierbei wurde ein 25 Jahre alter Fahrzeuginsasse des Audi aus dem Fahrzeug geschleudert. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Ein weiterer 25 Jahre alter Fahrzeuginsasse des Audi wurde schwer und der 54-Jährige Fahrzeugführer des BMW leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand jeweils Totalschaden in Gesamthöhe von etwa 40.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme, die Bergung der Fahrzeuge und die Fahrbahnreinigung musste die Kreisstraße für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die Fahrereigenschaft der Fahrzeuginsassen im Audi ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Verkehrsdienst in Mühlhausen-Ehingen unter der Rufnummer 07733/99600 entgegen (AM).

