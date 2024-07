Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkrs Tuttlingen) Raubüberfall auf Spielhalle (13.07.2024)

Trossingen (ots)

Am Samstagmorgen wurde eine Mitarbeiterin einer Spielhalle in Trossingen in der Bahnhofstraße Opfer eines Raubüberfalls. Gegen 08 Uhr betrat ein bislang unbekannter männlicher Täter, bekleidet mit schwarz/weiß kariertem Hemd, maskiert mit einem Schaal und Sonnenbrille, schwarzer Hose und Sportschuhen, bewaffnet mit einer Pistole, die Spielhalle. Die anwesende Mitarbeiterin wurde unter Vorhalt der Pistole zur Herausgabe des Bargeldes aufgefordert. Als der Tatverdächtige Scheingeld in nicht unerheblichem Umfang erbeutet hatte, flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Raub wurde durch den Kriminaldauerdienst Singen aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Kriminalkommissariat Villingen-Schwenningen. Das Kriminalkommissariat bittet Zeugen des Vorfalls und Personen, die sonst Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07721 601-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell