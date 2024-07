Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf a. N., Lkrs. RW) Nach Auffahrunfall im Kreisverkehr einfach abgehauen (12.07.2024)

Oberndorf a. N. (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit anschließender Unfallflucht kam es am Freitagabend, gegen 18:50 Uhr im Kreisverkehr in Oberndorf a. N. auf der L415, Kreisverkehr L413. Der 22-jährige Audifahrer fuhr auf der L415 kommend vom Lindenhof in Richtung Winzeln. Ein weiterer Pkw befuhr den Kreisverkehr von der L413 kommend aus Hochmössingen und übersah den Pkw Audi, so dass es zu einem Auffahrunfall kam. Der Audi-Lenker verlies den Kreisverkehr in Richtung Winzlen und hielt am rechten Fahrbahnrand an. Der Pkw-Lenker des auffahrenden Fahrzeugs setzte seine Fahrt in Richtung Oberndorf a. N., Lindenhof fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Das flüchtige Unfallfahrzeug müsste im Frontbereich beschädigt sein. Zeugen welche den Unfall beobachten konnten oder einen unfallbeschädigten Pkw feststellten mögen sich beim Polizeirevier Oberndorf, unter der Telefonnummer 07423 8101-0, melden.

