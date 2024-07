Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) 46-Jährige bedroht Frau am Bahnhof - Polizei sucht Zeugen (10.07.2024)

Allensbach (ots)

Der Polizeiposten Allensbach sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Mittwochnachmittag am Bahnhof in der Konstanzer Straße ereignet hat. Gegen 17 Uhr schloss eine 36-Jährige ihr an den Fahrradständern abgestelltes Rad auf, als sie unvermittelt eine 46 Jahre alte Frau ansprach. Nachdem die 36-Jährige der Fremden zu verstehen gab ihr nicht helfen zu können, erhob die 46-Jährige ihre Hand in der sie einen faustgroßen Stein hielt und bedrohte die 36-Jährige damit. Daraufhin stieg diese auf ihr Fahrrad und fuhr zur Polizei. Ein bislang unbekannter Mann sei von der Frau ebenfalls angesprochen worden.

Die Polizei bittet den Mann und weitere Personen, die Zeugen des Vorfalls waren, sich unter der Tel. 07533 99700-0, zu melden.

