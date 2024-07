Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Grubwaldstraße/Gaisenrain - eine Person verletzt (12.07.2024)

Singen (ots)

Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Freitagvormittag auf der Kreuzung Grubwaldstraße/Gaisenrain ereignet hat. Ein 76-jähriger Toyota-Fahrer bog vom "Gaisenrain" kommend auf die Grubwaldstraße ab und stieß dabei mit einem vorfahrtsberechtigten Mercedes Vito einer 61-Jährigen zusammen. Die Frau erlitt durch den Aufprall Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der Vito war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von je rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell