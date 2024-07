Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unbekannter beschädigt Scheiben der Eingangstür einer Bar und verschmutzt den Außenbereich (11./12.07.2024)

Stockach (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Freitag die Scheibe einer Gaststätte in der Talstraße beschädigt und den Außenbereich verschmutzt. Im Zeitraum zwischen 23 Uhr und 10 Uhr schlug der Unbekannte - vermutlich mit der Faust - auf die Verglasung der beiden oberen Scheiben der Eingangstür der Bar ein, so dass diese zersprang. Außerdem hinterließ er an den Sitzgruppen im Außenbereich seine große Notdurft.

Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher der Sachbeschädigung und der Verschmutzung nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell