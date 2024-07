Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrerin bei Unfall auf der Konzilstraße verletzt (11.07.2024)

Konstanz (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es auf der Konzilstraße zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrerinnen gekommen. Eine 35-Jährige fuhr hinter einer 31-Jährigen auf dem Radweg in stadtauswärtige Richtung. Als die 35-Jährige die vor ihr fahrende Radlerin überholte, kam es zum seitlichen Zusammenstoß zwischen den beiden. In der Folge kamen beide zu Fall und verletzten sich. Ein Rettungswagen brachte die 35-Jährige in ein Krankenhaus. Die Jüngere benötigte keine ärztliche Behandlung.

