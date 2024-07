Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf dem Parkplatz des MC Donalds in der Opelstraße - schwarzen Audi S6 angefahren und geflüchtet (11.07.2024)

Konstanz (ots)

Mehrere tausend Euro Schaden hat ein unbekannter Autofahrer bei einer Unfallflucht auf der Opelstraße am Donnerstagvormittag verursacht. Im Zeitraum zwischen 10.15 Uhr und 11 Uhr touchiert der Unbekannte den auf dem Parkplatz des MC Donalds stehenden schwarzen Audi S6 und fuhr anschließend davon, ohne den Unfall anzuzeigen. An dem Audi entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell