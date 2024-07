Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Talheim, B 523

Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrer bei Unfall verletzt (11.07.2024)

Talheim - B 523 (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 523 ist am Donnerstag gegen 19 Uhr ein 34-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt worden. Der Mann war auf der B 523 in Richtung Talheim unterwegs. Eine in entgegengesetzter Richtung fahrende 33-jährige Mercedes-Fahrerin bog von der B 523 nach links auf die Kreisstraße 5711 in Richtung Tuningen ab, ohne dem Motorradfahrer die Vorfahrt zu gewähren. Beide konnten den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der junge Mann prallte mit seiner Suzuki gegen die linke Seite des Mercedes und stürzte. Durch den Zusammenstoß verletzte er sich leicht. Ein Rettungsdienst versorgte die Verletzungen im RTW. An beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 16.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell