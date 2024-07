Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad-Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Schlägerei nach Autokauf - Zeugenaufruf (10.07.2024)

Bad Dürrheim (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen drei jungen Männern im Alter zwischen 41 und 24 Jahren ist es am Mittwoch gegen 16:00 Uhr auf der Robert-Bosch-Straße gekommen. Auf dem Hof eines Autohandels kam es zu einer handfesten Schlägerei zwischen den drei Personen. Dabei sollen sich einige der Kontrahenten Verletzungen zugezogen haben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde der 24-Jährige zunächst des Grundstücks verwiesen. Im Anschluss daran kam es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihm und einem 41-Jährigen. Währenddessen ein gleichaltriger Mann ebenfalls in die laufende Schlägerei eingriff. Die Ermittlungen der Polizei wegen Körperverletzung dauern an, wobei die Beamten auch auf Zeugenaussagen angewiesen sind. Personen, die zur Aufhellung des Sachverhalts und der Straftaten beitragen können werden deshalb gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Dürrheim unter der Telefonnummer 07726 /939480, zu melden.

