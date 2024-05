Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Hotelzimmer

Erkelenz (ots)

Aus einem Hotelzimmer an der Straße Konrad-Adenauer-Platz stahlen Unbekannte am 11. Mai (Samstag), zwischen 1.35 Uhr und 2 Uhr, mehrere hochwertige Elektrogeräte. Videoaufzeichnungen belegen, dass der Täter die Tür zum Hotelzimmer zunächst öffnete und sich dann wieder entfernte. Einige Zeit später kam er in Begleitung einer weiteren männlichen Person zurück und stahl die Gegenstände aus dem Zimmer. Ein Täter trug eine beige Hose, einen hellen Kapuzenpullover und führte einen schwarzen Rucksack bei sich. Der zweite Täter war dunkel gekleidet. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen, Telefon 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis .

