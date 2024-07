Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, B 314

Schwarzwald-Baar-Kreis) Vorfahrtsunfall fordert einen Verletzten (10.07.2024)

Blumberg - B 314 (ots)

Ein Leichtverletzter und rund 8.000 Euro Gesamtsachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr auf der Einmündung der Kreisstraße 5755 zur Bundesstraße 314. Ein 77-jähriger bog mit einem Tesla, aus Richtung Riedöschingen kommend, von der K 5755 auf die B 314 nach rechts ab. Hier fuhr ein vorfahrtsberechtigter 43-jähriger VW-Fahrer. Er musste dem Tesla ausweichen und kam so nach rechts von der Straße in ein Feld ab. Ein Zusammenstoß zwischen den Autos konnte vermieden werden, der VW prallte dennoch gegen ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel. Im Kornfeld kam das Auto zum Stehen. Die Windschutzscheibe ging dabei zu Bruch. Durch die Scherben verletzte sich der 43-Jährige leicht im Gesicht und den Armen. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig.

