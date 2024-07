Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter verletzt Pferd - Polizei sucht Zeugen (10.07.2024 - 11.07.2024)

Blumberg (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 18:30 Uhr auf Donnerstag, 07:45 Uhr ist ein Pferd von einem Unbekannten in einem Stall in der Bachstraße im Stadtteil Riedböhringen verletzt worden. Eine 39-Jährige entdeckte am Donnerstagmorgen eine Schnittverletzung an ihrem Pferd, die durch einen Tierarzt versorgt werden musste. Lebensgefahr bestand für das 35 Jahre alte Pony nicht. Wie der Unbekannte sich Zugang zum Stall verschafft hat, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei in Blumberg hat die Ermittlungen wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz aufgenommen und bittet Personen, die im Bereich des Stalls verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07720 / 419098 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell