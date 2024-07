Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - 13-jähriger Junge aus Ettlingen vermisst - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Seit Montag, den 24.06.2024 wird der in einer Jugendhilfeeinrichtung in Ettlingen wohnhafte Ian L. vermisst. Der ursprünglich aus dem Saarland stammende 13-Jährige verließ an dem Montagmorgen unerlaubt die Einrichtung und ist seither unbekannten Aufenthalts.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten in der Zwischenzeit mehrere Personen Kontakt mit dem Vermissten. Letztmalig wurde Ian L. offensichtlich am 29.06.2024 auf einem Spielplatz in Saarbrücken von einer Bekannten gesehen. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen nach dem Vermissten und auch die Überprüfungen zahlreicher möglicher Hinwendungsorte blieben bislang ohne Erfolg.

Ian L. ist etwa 158 cm groß und dicklich. Er hat etwas längere blonde Haare und blaue Augen. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine weiße Hose, ein himmelblaues T-Shirt, eine rosa Cappi und weiße Sneaker. Zusätzlich soll er eine kleine blaue Lacoste-Umhängetasche bei sich haben.

Ein Foto des Vermissten ist unter dem nachfolgenden Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/ettlingen-vermisstenfahndungen/

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Ian L. geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

