Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Rollstuhlfahrerin übersehen: Verkehrsunfall in Bremerhaven-Lehe

Bremerhaven (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einer 68-jährigen Rollstuhlfahrerin kam es am gestrigen Donnerstagvormittag, 27. Juni, im Bremerhavener Stadtteil Lehe.

Ersten Erkenntnissen zufolge war die Bremerhavenerin gegen 11 Uhr mit ihrem Rollstuhl auf dem Gehweg der Claus-Groth-Straße in Richtung Adolf-Butenandt-Straße unterwegs. Als sie auf ihrem Weg die Straße Grubke über die dortige Fußgängerfurt überqueren wollte, kam es zur Kollision mit einem Mercedes Sprinter. Der 72-jährige Fahrer hatte die Frau beim Einfahren in den Kreuzungsbereich offenbar übersehen. Glücklicherweise war der Sprinter-Fahrer lediglich mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs, so dass die 68-Jährige mit leichteren Verletzungen davonkam. Sie wurde noch vor Ort durch Einsatzkräfte der Bremerhavener Feuerwehr erstversorgt und kam anschließend zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei nahm den Unfall auf und ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzungen gegen den 72-jährigen Sprinter-Fahrer.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell