Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Widerstand geleistet: 49-Jähriger Hundehalter wird aggressiv

Bremerhaven (ots)

Zu einem Widerstand kam es am Donnerstagmorgen, 27. Juni, in Bremerhaven-Geestemünde. Mitarbeiter des Ordnungsamtes verständigten gegen 9 Uhr die Polizei, weil ein Hundeführer an der Bismarckstraße aggressiv auf eine Kontrolle reagierte und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Der 49-jährige Mann befand sich mit seinem Yorkshire-Mischlingshund am Holzhafen. Als er von Mitarbeitern des Ordnungsamtes im Rahmen einer Hundesteuerkontrolle überprüft werden sollte, beschimpfte und bedrohte dieser die Angestellten. Er verweigerte jeglichen Versuch, die Hundesteuermarke zu erfassen und sich auszuweisen. Stattdessen bedrohte und beleidigte er die Ordnungskräfte. Während der Kontrolle schubste der 49-Jährige zudem mehrfach einen Angestellten des Ordnungsamtes und drückte diesen mit seinem Oberkörper ruckartig weg.

Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten verhielt sich der Bremerhavener äußerst aggressiv. Als die Einsatzkräfte versuchten, dem Bremerhavener Handfesseln anzulegen, leistete dieser weiterhin Widerstand, wodurch die eingesetzten Polizeibeamten, wie auch der Hundehalter selbst, oberflächliche Verletzungen zu sich zogen. Der 49-Jährige wurde zur abschließenden Identitätsfeststellung und zur Verhinderung der Fortsetzung von Straftaten in Gewahrsam genommen.

Die Polizei Bremerhaven ermittelt nun wegen Bedrohung, Nötigung, Beleidigung und Widerstands.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell