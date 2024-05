Polizei Köln

POL-K: 240509-1-K Motorradfahrer (22) bei Unfall in Dellbrück schwerverletzt- VU-Team im Einsatz

Köln (ots)

Ein 22 Jahre alter Fahrer eines Kleinkraftrads ist am Mittwochabend (8. Mai) auf dem Bensberger Marktweg in Köln-Dellbrück bei einer Kollision mit einem Hyundai Tucson (Fahrer: 52) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den 22-Jährigen mit schweren Bein- und Rückenverletzungen in eine Klinik. Der SUV-Fahrer erlitt eine Kopfverletzung.

Nach ersten Ermittlungen war der Zweiradfahrer gegen 22.50 Uhr auf dem Bensberger Marktweg in Richtung Dellbrück unterwegs, als er auf Höhe des Rademacherweg aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit dem SUV frontal zusammengestoßen sein soll.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln sicherte vor Ort die Unfallspuren.

Der Bensberger Marktweg war bis 4.30 Uhr für die Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt. (sw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell