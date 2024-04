Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ladendiebstahl im Globus Baumarkt

Zweibrücken (ots)

Am 27.04.2024 kam es im Globus Baumarkt um ca. 11:00 Uhr zu einem Ladendiebstahl, begangen durch zwei Männer. Ein 40-jähriger und ein 42-jähriger Mann wurden vom Ladendetektiv des Marktes dabei beobachtet, als sie diverse Waren in einen mitgeführten Rucksack und unter die, am Körper getragene Kleidung steckten und anschließend den Baumarkt verlassen wollten. Der 40-jährige Mann entwendete Handschuhe, ein Tür-Schließblech, Feuerzeuge und Spachtelmasse im Gesamtwert von ca. 70 Euro, der 42-jährige Mann einen Gürtel, Handschuhe, Farbe, Lack, Getränke und Fahrradzubehör im Wert von 125 Euro. |PIZW

