Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Hinsbeck: Bei Einbruch in Werkstatt Auto gestohlen

Nettetal-Hinsbeck (ots)

In der Zeit von Samstag, 19 Uhr, bis Montag, 6.30 Uhr, ist aus einer Autowerkstatt in Hinsbeck ein Auto gestohlen worden.

Das Gelände der Werkstatt ist frei zugänglich, weil sich dort auch eine Tankstelle befindet. Ein Zeuge informierte einen Mitarbeiter der Werkstatt gegen 6.30 Uhr, dass er das offene Garagentor der Werkstatt gesehen habe. Der Mitarbeiter stellte dann kurz darauf fest, dass die Werkstatt durchwühlt war und der darin abgestellte Wagen, ein grauer Opel Meriva, der nicht zugelassen war, verschwunden war.

Noch ist nicht abschließend geklärt, ob weitere Gegenstände entwendet wurden und wie genau der oder die Täter Zutritt zu dem Werkstattgebäude erhielten.

In der näheren Umgebung hatten gegen 3 Uhr in der Nacht Hunde angeschlagen. Deren Besitzerin hatte zunächst nichts Verdächtiges bemerkt und war erst am Morgen auf den Einbruch aufmerksam geworden. Wer hat am Wochenende oder in der Nacht zu Montag verdächtige Beobachtungen gemacht - oder kann sicher sagen, zu welchem Zeitpunkt das Garagentor noch verschlossen war? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 an das Kriminalkommissariat 2. /hei (73)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell