Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Wohnwagen - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Mittwoch, 19. Juni, und dem gestrigen Donnerstag, 28. Juni, gewaltsam in einen im Bremerhavener Stadtteil Leherheide abgestellten Wohnwagen ein. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 17.30 wurden die Einsatzkräfte der Polizei am gestrigen Donnerstagabend zur Adolf-Kolping-Straße gerufen. Von hier meldete der 52-jährige Anrufer einen Einbruch in seinen am Straßenrand geparkten Wohnwagen. Die derzeit noch unbekannten Diebe hatten die Eingangstür beschädigt und im Inneren sämtliche Schränke und Schubladen nach Diebesgut durchwühlt. Ersten Erkenntnissen zufolge sind die Heizung sowie ein Wassertank gestohlen worden. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Einbruchdiebstahls aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Rufnummer 0471 / 953-3221 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell