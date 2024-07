Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auffahrunfall auf der Rielasinger Straße - insgesamt rund 20.000 Euro Schaden (11.07.2024)

Singen (ots)

Am Donnerstagmittag ist es auf der Rielasinger Straße zu einem Auffahrunfall gekommen. Eine 39-jährige BMW-Fahrerin war auf der Rielasinger Straße in Richtung Südstadt unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 18 übersah sie einen vor ihr verkehrsbedingt haltenden Kia einer 72-Jähigen und prallte in das Heck des Autos. Der BMW war infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Vermutlich entstand an dem Wagen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Den Schaden am Kia schätzte die Polizei auf etwa 8.000 Euro.

