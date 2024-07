Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Ekkehardstraße - von der Fahrbahn abgekommen und schwarzen Citroen C2 gestreift - Polizei sucht Zeugen (12.07.2024)

Singen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich in der vergangenen Nacht auf der Ekkehardstraße ereignet hat. Gegen 00.30 Uhr fuhr ein Unbekannter in Richtung Industriegebiet, kam dabei mit seinem Wagen auf Höhe der Hausnummer 32 nach rechts von der Straße ab und touchierte in der Folge einen dort geparkten schwarzen Citroen C2 und mehrere Fahrradmetallstreben. Ohne den Unfall anzuzeigen und sich um eine Regulierung des verursachten Schadens in Höhe von insgesamt rund 4.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Verursacher anschließend von der Örtlichkeit.

Wenige Minuten später hielt ein grauer Mercedes Benz an der Unfallstelle aus dem zwei Männer ausstiegen, auf der Straße liegende Fahrzeugteile einsammelten und anschließend wieder davonfuhren. Die Polizei sicherte bei der Unfallaufnahme weitere Fahrzeugteile die darauf schließen lassen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen schwarzen Audi handeln dürfte. Dieser müsste im Bereich der Front und der Beifahrerseite erheblich beschädigt sein.

Zeugen des Unfalls, oder Personen, die Hinweise auf die Identität des flüchtigen Autofahrers geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell