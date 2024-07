Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Kiosk - Fahrzeugteile gestohlen - Update 2: Brand von Möbelhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Kiosk

Philippsthal. Unbekannte öffneten zwischen dem 30. Juni und dem 06. Juli die Rollläden eines Kiosks in einem Schwimmbad in der Straße "Am Bad". Anschließend betraten die Einbrecher unerlaubt den Verkaufsraum und stahlen eine geringe Menge Bargeld. Sie verursachten außerdem Sachschaden in noch unklarer Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrzeugteile gestohlen

Mansbach. Ein Stützrad, die Abdeckung einer Positionsleuchte sowie das amtliche Kennzeichen GW-G 507 eines Anhängers der Marke EDUARDS demontierten und stahlen Unbekannte zwischen Freitag (05.07.) und Montag (08.07.). Zur Tatzeit stand das Fahrzeug auf einem Flurstück im "Tafter Hölzchen". Die gestohlenen Gegenstände haben einen Wert von circa 80 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Update 2: Brand von Möbelhaus

Bad Hersfeld. Am Montag (08.07.) brannte es in einem Möbelmarkt in der Hünfelder Straße im Stadtteil Hohe Luft, wir berichteten.

Die Feuerwehr ist nach wie vor mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. Da Teile des noch nicht abgekühlten Gebäudes immer noch mit Schaum bedeckt sind und die Statik bisher nicht vollständig überprüft ist, kann ein Begehen des Möbelhauses noch nicht erfolgen.

Das Brandobjekt ist beschlagnahmt, das komplette Gelände mit einem Bauzaun umzäunt.

Die Kriminalpolizei wird heute mit den Brandursachenermittlungen im Außenbereich des Gebäudes beginnen. Die Ermittlungen im Möbelhaus - zusammen mit Spezialisten des HLKA - werden stattfinden, sobald die beschriebenen Gegebenheiten dies ermöglichen. Wie es zum Brand kommen konnte, ist bisher noch unklar.

Personen, die am Montagmorgen verdächtige Beobachtungen, die im Zusammenhang mit der Brandentstehung stehen könnten, gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

(PB)

