Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Hinweisschild - Farbschmierereien - Automaten aufgebrochen

Fulda (ots)

Sachbeschädigung an Hinweisschild

Fulda. Am Dienstag (02.07.) wurde festgestellt, dass Unbekannte ein Hinweisschild in der Straße "Kohleßthor" mit einem farbigen Schriftzug beschmiert hatten. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Farbschmierereien

Fulda. Am Heinrich-von-Bibra-Platz beschmierten Unbekannte am Montagabend (08.07.) die Außenfassade eines Mehrfamilienhauses mit Farbe. Als ein Anwohner die offensichtlich jugendlichen Täter gegen 22.30 Uhr ansprach, flüchteten diese durch den Schlosspark in unbekannte Richtung. Es entstanden 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Automaten aufgebrochen

Fulda. Zwischen Freitag (05.07.) und Montag (08.07.) brachen Unbekannte in der Magdeburger Straße zwei Warenautomaten vor einem Hallenbad auf, stahlen mehrere hundert Euro Bargeld und verursachten 3.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

