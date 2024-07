POL-OH: Update: Brand von Möbelhaus

Vogelsbergkreis (ots) - E-Scooter von Schulhof gestohlen Alsfeld. Vom Gelände einer Schule in der Schillerstraße stahlen Unbekannte am Freitagvormittag (05.07.) einen blau-schwarzen E-Scooter der Marke Xiaomi, Typ Mi Electric Scooter 3. Dieser war zuvor gegen 8 Uhr im Bereich eines Abstellplatzes auf dem Schulhof abgestellt worden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede ...

