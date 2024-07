Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl auf Baustelle - Einbrüche - Motorroller gestohlen - bereits wieder aufgefunden - Autokennzeichen gestohlen - Diebstahl aus Pkw

Fulda (ots)

Diebstahl auf Baustelle

Fulda. Von einer Baustelle im Bereich einer Kindertagesstätte in der Florenberger Straße stahlen Unbekannte zwischen dem 28. Juni und dem 4. Juli verschiedene Werkzeuge und Baumaterialien wie Schaufeln, eine Schubkarre und Rohre im Gesamtwert von rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Künzell. Zwischen Mittwoch (03.07.) und Freitag (05.07.) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Oberliede" ein. Die Täter brachen dazu eine Terrassentür auf der rückwärtigen Seite des Hauses auf, durchsuchten im Anschluss die Wohnräume nach Wertgegenständen und stahlen unter anderem Bargeld. Die Täter flüchteten in Richtung Oberdassen und ließen dort einen Teil des Diebesguts auf einem Waldweg zurück. Eine Spaziergängerin wurde darauf aufmerksam und informierte die Polizei. Es entstanden rund 3.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. In der Von-Brentano-Straße brachen unbekannte in der Nacht zu Freitag (05.07.) in ein Mehrfamilienhaus ein. Die Täter hebelten im rückwärtigen Bereich des Hauses ein Fenster auf und durchsuchten eine Wohnung nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Motorroller gestohlen - bereits wieder aufgefunden

Fulda. In der Straße "An der Grillenburg" stahlen Unbekannte zwischen Freitagmorgen (05.07.) und Sonntagmorgen (07.07.) einen schwarzen Motorroller mit dem Versicherungskennzeichen 267 JMU, der unter einem Carport auf einem Privatgrundstück abgestellt war. Das Zweirad wurde auf einem Feldweg in der Leipziger Straße bereits wieder aufgefunden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Petersberg. Zwischen Samstagabend (06.07.) und Sonntagmittag (07.07.) stahlen Unbekannte einen Motorroller des Herstellers Peugeot mit dem Versicherungskennzeichen 069-JMU, der im Vorgarten eines Wohnhauses stand. Der Roller wurde am Sonntag auf einem Fahrradweg in der Nähe des Petersberger Schwimmbads aufgefunden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Flieden. In der Schlüchterner Straße stahlen Unbekannte zwischen Dienstagmorgen (02.07.) und Sonntagabend (07.07.) das amtliche Kennzeichen MKK-GS 834 von einem Pkw, der auf einem öffentlichen Parkplatz in der Schlüchterner Straße stand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Pkw

Großenlüder. In der Maximilian-Kolbe-Straße drang ein Unbekannter in der Nacht zu Montag (08.07.) in einen Pkw ein und durchsuchte den Innenraum nach Wertgegenständen. Das Auto stand auf einem Abstellplatz auf einem Privatgrundstück. Als der Eigentümer darauf aufmerksam wurde und sich bemerkbar machte, ergriff der Täter mit Bargeld als Beute mit einem E-Scooter die Flucht in Richtung Ortskern. Er kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 30 Jahre alt, rund 180 cm groß, bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einem weißen T-Shirt, einer kurzen Hose, einer dunklen Basecap und einer Umhängetasche. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell