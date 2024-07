Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, B33, Lkr. Konstanz) Unfall auf der B33 - insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden (11.07.2024)

Allensbch, B33 (ots)

Am Donnerstagabend hat sich auf der Bundesstraße 33 bei Allensbach ein Unfall ereignet, bei dem Blechschaden in Höhe von insgesamt mehreren zehntausend Euro entstanden ist. Eine 23-jährige BMW Minifahrerin war auf der B33 in Richtung Allensbach unterwegs. Auf der Brückenkreuzung bog die junge Frau nach links ab und kollidierte dabei mit einem vorfahrtsberechtigten Opel Mokka einer 49-Jährigen, die in Richtung Hegne fuhr. An beiden Autos entstand ein Schaden in Höhe von je rund 10.000 Euro. Um die demolierten und nicht mehr fahrbereiten Wagen kümmerte sich ein Abschleppdienst.

