POL-KB: Bad Arolsen - Vermisster Albert Z. angetroffen

Korbach (ots) - Gleich zwei Audi Q 5 haben unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag im Bad Wildunger Stadtteil Odershausen gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise. Beide Autodiebstähle in Odershausen wurden heute Morgen gegen 04.00 Uhr durch die Eigentümer festgestellt. In der Straße Auf dem Gericht entwendeten die unbekannten Täter einen blauen ...

