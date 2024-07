Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Mehrere Einbrüche in gastronomische Betriebe und Lagerräume, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag waren unbekannte Einbrecher in Korbach aktiv. Sie brachen in insgesamt vier gastronomische Betriebe und zwei Lagerräume ein. Sie entwendeten Bargeld und alkoholische Getränke, in drei Fälle blieben sie ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Erfolglos blieben die Täter bei einem Einbruch in ein Restaurant Am Hauptbahnhof. Sie gelangten zwar durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäude, wo sie aber vor verschlossenen Türen standen und letztlich ohne Beute flüchten mussten.

Auch bei einer Eisdiele in der Fußgängerzone blieben die Täter erfolglos, hier hatten sie versucht, durch ein Fenster in das Gebäude zu gelangen. Eventuell wurden sie durch einen anwesenden Mitarbeiter gestört, der gegen 03.00 Uhr verdächtige Geräusche gehört hatte, die Täter aber nicht sehen konnte.

Auch in einen als Lager genutzten Büroraum in der Bahnhofstraße wollten die unbekannten Täter einbrechen. Ein Zeuge konnte gegen 02.30 Uhr zwei verdächtige Männer wahrnehmen, von den einer offensichtlich ein gekipptes Fenster aufdrücken wollte, während der zweite Täter vor dem Gebäude "Schmiere" stand. Nachdem der Zeuge die beiden Männer angesprochen hatte, flüchteten diese in Richtung Innenstadt.

Bei drei Taten waren die Einbrecher erfolgreich, sie entwendeten Bargeld und alkoholische Getränke mit einem Gesamtwert im oberen dreistelligen Bereich. Betroffen waren eine Pizzeria am Nordwall, ein Lagerraum in der Flechtdorfer Straße und ein gastronomischer Betrieb in der Bahnhofstraße. In allen Fällen waren die Täter durch gewaltsam geöffnete Fenster, die teilweise nur gekippt waren, in die Gebäude gelangt.

Die Polizei geht davon aus, dass alle sechs Taten durch dieselben Täter begangen wurden. Die Kriminalpolizei Korbach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05631/9710 zu melden.

