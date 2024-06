POL-KB: Diemelstadt - Versuchter Raub auf Tankstelle an der Autobahn

Korbach (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte ein Unbekannter zwei Reifen an einem Auto in der Straße Im Paß in Korbach. Eine Zeugin konnte einen Tatverdächtigen beobachten. Die Polizei bittet um Hinweise. Der Täter hatte zwei Reifen an einem schwarzen Nissan, der vor einem Mehrfamilienhaus in der Straße im Paß in Korbach parkte, zerstochen. ...

