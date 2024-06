Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Reifen an Auto zerstochen, Zeuge sieht Tatverdächtigen

Korbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte ein Unbekannter zwei Reifen an einem Auto in der Straße Im Paß in Korbach. Eine Zeugin konnte einen Tatverdächtigen beobachten. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Täter hatte zwei Reifen an einem schwarzen Nissan, der vor einem Mehrfamilienhaus in der Straße im Paß in Korbach parkte, zerstochen. Die Autobesitzerin bemerkte das, als sie am Samstagmorgen wegfahren wollte.

Bei der Tatortaufnahme meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, da er am Freitagabend gegen 22.00 Uhr einen verdächtigen Mann gesehen hatte. Diesen konnte er wie folgt beschreiben:

Etwa 175 cm groß,

zwischen 25 und 30 Jahre alt, blonde Haare, bekleidet mit blauer Jacke und Jeans.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell