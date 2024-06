POL-KB: Battenberg-Berghofen - Kupferdachrinnen von Grillhütte gestohlen

Korbach (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen bisher unbekannte Täter in ein Seniorenheim in der Feldmannstraße in Bad Wildungen ein. Die Polizei sucht Zeugen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Hier durchsuchten sie Schränke und entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an ...

