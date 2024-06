POL-KB: Korbach - Scheibe von Auto eingeschlagen, Geldbörse gestohlen

Korbach (ots) - Auf Geld und Zigaretten abgesehen hatten es bisher unbekannte Einbrecher in der Nacht von Freitag auf Samstag in Frankenberg. Die Polizei bittet um Hinweise. Die Täter gelangten durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäude des Imbisses in der Jahnstraße in Frankenberg. In dem Verkaufsraum brachen sie einen Zigarettenautomaten auf. Die ...

mehr