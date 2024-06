POL-KB: Allendorf/Eder - Rollstuhl aus Mehrfamilienhaus gestohlen, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots) - Nachdem es bereits in der der Nacht von Montag (10. Juni) auf Dienstag (11. Juni) zu einem Einbruch in einen Kiosk am Korbacher Bahnhof gekommen war, schlugen unbekannte Täter in der Nacht zum heutigen Donnerstag erneut zu. Eine Zeugin hatte sich gegen 03.40 Uhr bei der Polizei gemeldet, da sie zwei maskierte Unbekannte beobachtet hatte, die in den Kiosk am Bahnhof eingebrochen und anschließend zu Fuß ...

mehr