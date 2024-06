Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - Mitarbeiterin verhindert Diebstahl von Zigaretten aus Geschäft, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Am Mittwoch kam es in bei einem Discounter in der Röddenauer Straße in Frankenberg zu einem versuchten Diebstahl von Zigaretten durch zwei unbekannte Täter. Dieser konnte durch eine Mitarbeiterin des Geschäfts verhindert werden. Die Polizei Frankenberg ermittelt und bittet um Hinweise.

Die Zeugin hielt sich gegen 18.45 Uhr im Außenbereich in der Nähe einer Lagertür auf, als ihr plötzlich zwei Unbekannte gegenübergestanden, die aus dem Lager kamen und zwei große schwarze Müllsäcke mitführten.

Die überraschte Mitarbeiterin sprach die Männer auf die Müllsäcke an, einer antwortete nur "Müll, Müll". Die Mitarbeiterin glaubte das nicht und konnte durch einen Blick in die Säcke erkennen, dass sich darin Zigaretten befanden. Die beiden Täter ergriffen daraufhin die Flucht und ließen dabei das Diebesgut zurück, so dass sie letztlich keine Beute gemacht haben.

Die Fahndung der Polizei Frankenberg nach den Tätern führte nicht zum Erfolg. Wie die Täter in das Lager gelangen konnten ist noch unklar.

Die beiden Täter waren etwa 25 Jahre alt, hatten eine schlanke bis athletische Figur und dunkle, kurz geschorene Haare. Beide waren dunkel bekleidet, wobei ein Täter ein auffällig grelles T-Shirt in der Farbe Orange trug.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

