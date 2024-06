Korbach (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen bisher unbekannte Täter in einen Kiosk am Korbacher Bahnhof ein. Die Täter zerstörten eine Glasscheibe und konnten sich so Zutritt zu dem Kiosk verschaffen. Hier entwendeten sie Tabakwaren in noch nicht bekannter Anzahl. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, ...

mehr