POL-KB: Korbach - Einbruch in Kiosk am Bahnhof

Korbach (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bisher unbekannte Täter in eine Autowerkstatt in Allendorf-Bromskirchen ein. Die Polizei sucht Zeugen. Die Täter hebelten eine Tür des Gebäudes in der Sauerlandstraße in Bromskirhcen auf und konnten so in die Büroräume gelangen. Hier durchsuchten sie mehrere Schränke. Sie entwendeten einen kleineren ...

