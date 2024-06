POL-HOL: Zeuge beobachten Fahrraddiebstahl - wem gehört das Fahrrad?

Bodenwerder/ Hehlen (ots) - Zwischen Montag (27.05.2024) gegen 18:00 Uhr und Dienstag (28.05.2024) gegen 05:45 Uhr kam es in der Straße "Am Thie" in Hehlen zu einem Einbruch in ein Firmengebäude. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, öffneten bislang unbekannte Täter mehrere Türen gewaltsam und verschafften sich Zutritt zu dem Gebäude. Aus den ...

mehr