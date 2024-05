Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch auf Firmengelände - Polizei sucht Zeugen

Bodenwerder/ Hehlen (ots)

Zwischen Montag (27.05.2024) gegen 18:00 Uhr und Dienstag (28.05.2024) gegen 05:45 Uhr kam es in der Straße "Am Thie" in Hehlen zu einem Einbruch in ein Firmengebäude.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, öffneten bislang unbekannte Täter mehrere Türen gewaltsam und verschafften sich Zutritt zu dem Gebäude. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie einen Tresor, in welchem sich Wertgegenstände befanden. Vermutlich wurde der Tresor mit einem Fahrzeug vom Tatort entfernt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000EUR geschätzt.

Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht oder Angaben zu den Tätern oder einem genutzten Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Holzminden unter der Telefonnummer 05531/ 958-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell