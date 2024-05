Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Polizeichor Hameln gibt Benefizkonzert

Hameln (ots)

Seit vielen Jahren sind die Konzerte des Polizeichores Hameln ein fester Bestandteil im kulturellen Leben der Stadt und über die Stadtgrenzen hinaus. Das letzte Weihnachtskonzert in der Münsterkirche in Hameln war ein voller Erfolg. Auch mit einem Auftritt beim Polizeiball Anfang des Jahres zeigte der Chor sein Können.

Als gemeinnütziger Verein hat es sich der Polizeichor zur Aufgabe gemacht, auch Benefizkonzerte durchzuführen. Nach langen Wochen der Probenarbeit steht das nächste Konzert an. Am 15. Juni 2024 lädt der Polizeichor Hameln um 17.00 Uhr zum Benefizkonzert in die Martin-Luther-Kirche in Hameln, Schillerstraße 19, ein.

Der Chorleiter Andranik Simonyan hat hierfür ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Der Chor wird klassische, kirchliche und populäre Melodien zu Gehör bringen. In der wunderbaren Atmosphäre der Kirche dürfen viele Gänsehautmomente zu erwarten sein. Zur Unterstützung haben sich die Sängerinnen und Sänger die Pianistin Nadja Naumova eingeladen. Sie hat den Chor in der Vergangenheit bereits mehrfach begleitet.

Der Eintritt ist frei - Spenden für das Benefizkonzert werden erbeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell