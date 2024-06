Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Buttersäure in Wohn- und Geschäftshaus verteilt, Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Korbach (ots)

Erheblichen Sachschaden verursachte ein Unbekannter am Mittwochmorgen (19. Juni) in Bad Wildungen durch das Ausbringen von Buttersäure in einem Wohn- und Geschäftshaus. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise.

Am Mittwoch gegen Mittag erhielt die Polizei Bad Wildungen die Mitteilung, dass es in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Bad Wildunger Brunnenstraße zu einer starken Geruchsbelästigung gekommen war. Da ein Gasaustritt nicht ausgeschlossen werden konnte, waren der örtliche Energieversorger sowie die Feuerwehr Bad Wildungen bereits alarmiert worden. Das Gebäude wurde vorsorglich von der Feuerwehr evakuiert.

Nachdem ein Gasaustritt schnell ausgeschlossen werden konnte, gelang es der Feuerwehr die Ursache des auffälligen Geruchs zu identifizieren: Im Fahrstuhl hatte ein Unbekannter offensichtlich Buttersäure ausgebracht, die sich durch den Kundenverkehr im gesamten Hausflur verteilte.

Personen wurden nicht verletzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Die Tatzeit liegt nach bisherigen Erkenntnissen am Mittwoch zwischen 09.00 und 09.30 Uhr. Wer in dieser Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Wildungen unter der Tel. 05621/70900 zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

