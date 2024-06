Polizei Korbach

POL-KB: Twistetal-Twiste - Einbrecher in Wohnhaus, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Am gestrigen Dienstagmorgen (25. Juni) kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße in Twistetal-Twiste. Im Zusammenhang mit dem Einbruch steht ein schwarzer Ford Focus mit irischen Kennzeichen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die bisher unbekannten Täter drangen zwischen 08.00 und 12.00 Uhr durch ein gewaltsam geöffnetes Kellerfenster in das Gebäude in der Hauptstraße in Twiste ein. Anschließend durchsuchten sie das gesamte Wohnhaus nach Diebesgut. Sie entwendeten Bargeld, Schmuck, Uhren und einen schweren Tresor. Der Wert des Diebesgutes ist noch unklar.

Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungsergebnisse geht die Kriminalpolizei Korbach davon aus, dass die Täter bei dem Wohnungseinbruch einen schwarzer Ford Focus mit irischen Kennzeichen nutzten. Dieser wurde nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag gegen 11.45 Uhr in der Berliner Straße in Mengeringhausen kurzzeitig von einem Zeugen verfolgt. Anhand der guten Zeugenangaben konnte heute Mittag in einer Feldgemarkung, von der Berliner Straße in Richtung Mengeringhäuser Warte, der entwendete Tresor ungeöffnet aufgefunden werden. Die Polizei konnte außerdem weitere Beweismittel sicherstellen.

Die Kriminalpolizei Korbach ist nun der Suche nach Zeugen. Wer am Dienstagmorgen zwischen 08.00 und 12.00 Uhr in der Hauptstraße in Twiste verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder auch Hinweise auf den schwarzen Ford Focus mit irischen Kennzeichen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05631-9710 zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell