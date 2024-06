Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - Unbekannter belästigt 15-Jährige am Bahnhof und im Bus, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Am Freitag, 24. Mai, kam es zunächst am Frankenberger Bahnhof und anschließend auch im Bus in Richtung Gemünden zu einer sexuellen Belästigung und Körperverletzung einer 15-Jährigen durch einen unbekannten Täter. Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen führten, sucht die Polizei nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können.

Die 15-Jährige war am 24. Mai am Frankenberger Bahnhof und wartete auf den Bus, Linie 570, nach Gemünden. Gegen 20.45 Uhr setzte sich ein unbekannter Mann neben sie, sprach sie auf Englisch an und berührte sie am Oberschenkel.

Als die 15-Jährige gegen 21.00 Uhr in den Bus einstieg, folgte ihr der Unbekannte und setzte sich neben sie. Auf der Fahrt in Richtung Gemünden belästigte er die 15-Jährige, indem er sie gegen ihren Willen an Beinen und im Brustbereich anfasste. Die 15-Jährige versuchte sich körperlich zu wehren, was den Unbekannten aber nicht von weiteren Belästigungen abhielt. Mit seinem Handy schlug er der 15-Jährigen gegen die Lippen, die dadurch eine leicht blutende Verletzung erlitt. Der Tatverdächtige stieg an der Haltestelle in Friedrichshausen aus dem Bus.

Die 15-Jährige vertraute sich Angehörigen an und erstattete anschließend Anzeige bei der Polizei in Frankenberg.

Beschreibung des Tatverdächtigen:

25 bis 30 Jahre alt,

170 bis 180 cm groß, schmale, sportliche Statur, dunkle Haare, hinten kürzer, vorne abstehend und gelockt, dunkle Augenfarbe, sehr schmales Gesicht, hellbraune Hautfarbe, sprach Englisch.

Die weiteren Ermittlungen der Korbacher Kriminalpolizei führten nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen, so dass nun die Bevölkerung um Hinweise gebeten wird.

Wer zur Tatzeit (Freitag, 24. Mai, zwischen 20.45 und 21.10 Uhr) am Bahnhof Frankenberg war oder im Bus von Frankenberg nach Gemünden saß und Angaben zu der Straftat machen oder auch Hinweise auf den beschriebenen Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Korbach unter der Telefonnummer 05631/9710 zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell