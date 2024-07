Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen-Odershausen - Zwei Audi Q 5 in einer Nacht gestohlen, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Gleich zwei Audi Q 5 haben unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag im Bad Wildunger Stadtteil Odershausen gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Beide Autodiebstähle in Odershausen wurden heute Morgen gegen 04.00 Uhr durch die Eigentümer festgestellt. In der Straße Auf dem Gericht entwendeten die unbekannten Täter einen blauen Audi Q 5 im Wert von über 20.000 Euro, in der Straße Zum Vogelsang war es ein roter Audi SQ 5 mit einem Wert von etwa 30.000 Euro. In beiden Fällen waren die Autos auf den Grundstücken vor Wohnhäusern abgestellt.

Trotz den am frühen Dienstagmorgen eingeleiteten europaweiten Fahndungen der Polizei fehlt bislang jede Spur von den gestohlenen Audis.

Wie genau die offenbar professionell agierenden Täter bei den Diebstählen vorgingen und wann sich die Taten in der Nacht zum Dienstag ereigneten, ist derzeit noch unklar.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Korbach geführt, die Zeugen sucht. Wer in der Nacht zu heute in Bad Wildungen-Odershausen verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat und Hinweise auf die Autodiebe geben kann, wird gebeten sich unter der Tel. 05631-9710 zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell