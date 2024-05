Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen-Welschingen/ Landkreis Konstanz) Diebstahl von Kraftstoff in erhebl. Menge (14.05.-17.05)

Engen-Welschingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die auf einer Baustelle in Engen-Welschingen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben könnten. Hier schlauchten bislang unbekannte Täter aus zwei auf der Baustelle in der Friedrich List Straße abgestellten Baumaschinen 500 Liter Dieselkraftstoff ab. Um die erhebliche Menge Kraftstoff transportieren zu können, dürften der oder die Täter ein Fahrzeug mit Anhänger oder einen Transporter benutzt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Singen 07731/888-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell