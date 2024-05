Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach/ Landkreis Konstanz) Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden (20.05.2024)

Stockach/ Landkreis Konstanz (ots)

In der frühen Morgenstunde des Pfingstmontages befuhr ein 22-Jähriger mit seinem PKW Mazda die Pfullendorfer Straße in Stockach von Winterspüren kommend. Vermutlich in Folge seiner Alkoholisierung (1,9 Promille) konnte der Fahrzeugführer sein Fahrzeug nicht kontrollieren und kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten. Zurück auf der Fahrbahn kollidierte der Fahrzeugführer in einer langgezogenen Rechtskurve mit einem am Straßenrand geparkten Fahrzeug und verursachte Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. In Folge der Kollision geriet das Fahrzeug des jungen Mannes in Schleudern und kam schließlich mittig auf der Fahrbahn zum Stillstand. Bei der anschließenden polizeilichen Unfallaufnahme konnte durch die Streifenbesatzung Atemalkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer festgestellt werden. Es folgten eine Blutentnahme und die Führerscheinbeschlagnahme.

Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde durch den Unfall erheblich beschädigt. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10000,- Euro.

